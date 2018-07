La Giunta comunale prende ancora in giro i cittadini sulle periferie, questa volta è il turno di Lorenteggio. Sala e i suoi hanno infatti annunciato l’approvazione delle linee di indirizzo per l’affidamento del Servizio di Accompagnamento Sociale (Pas), che dovrà “svolgere attività di presidio locale, informazione, comunicazione, interazione con gli abitanti, mediazione dei conflitti connessi alla presenza dei cantieri, intercettazione dei bisogni e delle opportunità, attivazione e sviluppo di comunità. E, piu’ in generale, si occuperà di monitorare lo stato di avanzamento del programma”. Cioè hanno deciso di spendere 950mila euro, ma dove di preciso? “In un immobile Aler da definire”. Quando di preciso? “Nelle prossime settimane”. E si sa quanto si lavori negli uffici pubblici nel mezzo dell’estate. Come si useranno questi soldi di preciso? Non si sa perché “il bando è in via di definizione”.