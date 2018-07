Film a 3 euro con i CinemaDays

The Space Cinema “raddoppia” l’iniziativa del MiBACT

Dal 9 al 15 luglio l’ingresso nelle sale The Space costerà solo 3 euro, e sarà possibile acquistarne un altro allo stesso prezzo per la settimana successiva.

I CinemaDays 2018 ritornano nei The Space Cinema: da lunedì 9 a domenica 15 luglio l’ingresso nelle sale per tutti i film 2D è a soli 3 euro. Dopo il grande successo registrato ad aprile, The Space aderisce nuovamente all’iniziativa promossa da MiBACT, produttori, distributori ed esercenti cinematografici, raddoppiando la promozione: per ogni biglietto valido per un film in programmazione in quei giorni, sarà possibile acquistarne un altro, sempre a 3 euro, per uno spettacolo nei giorni dal 16 al 22 luglio.

Un’ottima occasione, per il pubblico, di godersi a un prezzo ridotto alcuni dei film più interessanti in uscita nel periodo della promozione: dal thriller Chiudi gli occhi, con Blake Lively e Jason Clarke, a 12 Soldiers, film d’azione con protagonista Chris Hemsworth (Thor, Avengers: Infinity War) sui primi soldati americani che si fecero strada in Afghanistan dopo l’attacco alle Torri Gemelle di New York, passando per lo spassoso film d’animazione Luis e gli alieni, le esilaranti commedie Super Troopers 2 e A Modern Family (con Steve Coogan e Paul Rudd) e il drammatico Giochi di Potere con Ben Kingsley.

E non solo: grazie al raddoppio di The Space, saranno disponibili a tre euro anche i film in programma per la settimana successiva, dal 16 al 22 luglio, tra cui l’atteso Skyscraper, frenetico film d’azione con Dwayne “The Rock” Johnson, e Overboard, commedia con protagonisti Eugenio Derbez e Anna Faris.

Saranno esclusi dalla promozione i titoli della programmazione Extra, quelli in 3D e le poltrone VIP. È possibile acquistare i biglietti per la settimana dal 16 al 22 luglio solo presso le casse del cinema (entro il 15 luglio). Per gli acquisti online è previsto il diritto di prevendita.

Il circuito The Space è stato acquisito da Vue International nel novembre 2014, comprende 36 cinema per un totale di 362 schermi e possiede una quota di mercato del 19,3% [Esercizio 2016 – Dati Cinetel], attestandosi come il secondo circuito italiano per dimensioni. Il circuito è composto da multiplex moderni all’avanguardia, tutti con una disposizione ad anfiteatro, e da due cinema iconici situati nel centro città, l’Odeon a Milano e il Moderno a Roma, che ospitano molte delle premiere cinematografiche più importanti. Vue Entertainment International, il gruppo fondato nel 2003 nel Regno Unito da Timothy Richards e Alan McNail. Il controllo azionario è nelle mani di due fondi canadesi: Omers e Alberta Investment Management Corporation. Vue è presente in Uk, Irlanda, Germania, Danimarca, Polonia, Lituania, Lettonia e Taiwan con un fatturato di 900 milioni di euro, pari a una volta e mezzo l’intero mercato italiano. La mission di The Space Cinema – 36 multiplex in ogni regione italiana e 79mila posti a sedere- è quella di porre al centro del proprio lavoro lo spettatore a cui offrire l’eccellenza sia per quanto riguarda il livello delle proprie strutture cinematografiche sia nell’offerta sempre più ampia di contenuti esclusivi.

