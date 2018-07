La strategia politica dei Cinque Stelle sembra sempre più assurda: in un paese di anziani, continuano a proporre provvedimenti anti pensionati. “Questa settimana nella commissione Lavoro del Senato calendarizzeremo la proposta di legge sul taglio delle pensioni d’oro. Puntiamo a che l’ok a questo provvedimento arrivi prima dell’estate -ha detto Luigi Di Maio nel corso dell’intervista a Maria Latella su Sky tg24 – “Chi prende una pensione sopra i 4-5 mila euro netti e non ha versato i contributi” avrà un taglio dell’assegno “in proporzione ai contributi versati”. “Credo che questa settimana alla Camera si aboliranno i vitalizi agli ex parlamentari e spero si muova rapidamente anche il Senato, Sarebbe strano che il Senato arrancasse su questo punto”. Ha poi aggiunto.