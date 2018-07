5a edizione della Paella in piazza

Venerdì 20 luglio a Cesano Boscone – una serata all’insegna della Spagna con flamenco e paella cucinata in piazza.

Dopo un anno di stop – l’ultima edizione si è svolta a Corsico nel 2016 – torna l’appuntamento con la cultura gastronomica spagnola insieme al Sabor Catalán, ristorante spagnolo di Corsico impegnato da anni nella divulgazione della cultura spagnola attraverso il cibo.

Una nuova sede per la 5° edizione della Paella in Piazza che si svolgerà venerdì 20 luglio dalle ore 20 in Piazza San Giovanni a Cesano Boscone in collaborazione con Rione La Corte.

Forte del successo delle scorse edizioni, che hanno raccolto centinaia di adesioni, l’iniziativa vedrà i cuochi spagnoli di Gotadegust alle prese con una maxi paella, il piatto più conosciuto della tradizione spagnola.

Alle ore 18.30 inizia lo show cooking, seguito dalla cena (ore 20) e da uno spettacolo di flamenco di Maribel Perez dell’associazione Al Andalus alle ore 21.

Seguono anguriata e musica dal vivo a cura di Rione La Corte.

Il prezzo del ticket è di 15€ (per il quale è consigliata la prenotazione e prevendita presso il ristorante fino ad esaurimento posti) e comprende un piatto di paella mixta, un calice di sangria e la crema catalana. Per la cena saranno allestiti dei tavoli.

Prenotazioni via mail scrivendo a staff@saborcatalan.com o telefonando allo 02 49634019

Sabor Catalán ringrazia per la preziosa collaborazione Rione La Corte e Comune di Cesano Boscone.

Sabor Catalán

Via Gramsci, 11 – Corsico (MI) – Tel. +39 02 49634019

www.saborcatalan.com