Piacenza | Cena medievale in Cattedrale

IL MUSEO DELLA CATTEDRALE DI PIACENZA – SI TRASFORMA IN UNA TAVERNA MEDIEVALE SABATO 7 LUGLIO ORE 20.00

La cena con menù tipico di un vero banchetto del Medioevo, sarà preceduta, dalle ore 17.15, dalla visita guidata al museo e alla salita sulla cupola del Duomo per ammirare gli affreschi del Guercino.

Sabato 7 luglio, dalle ore 20.00, si terrà una cena al lume di candela, con menù tipico di un vero banchetto del Medioevo, in un luogo affascinante e pieno di simboli, che si affaccia sugli scorci inediti delle antiche mura della Cattedrale. Per partecipare occorre prenotare al numero di telefono 331.4606435 o via mail, cattedralepiacenza@gmail.com. Il costo è di €50,00.

Per immergersi nell’atmosfera, dalle 17.15, i commensali potranno usufruire di una visita guidata a I MISTERI DELLA CATTEDRALE. Meraviglie nel labirinto del sapere, lo straordinario percorso che si snoda tra i tesori del Duomo ospitati nel Museo della Cattedrale e la mostra che riporta alla luce preziosi codici miniati, come il Libro del Maestro del XII secolo o il Salterio di Angilberga, un manoscritto del IX secolo, appartenenti al patrimonio archivistico piacentino.

A questo si integra la salita che, attraverso luoghi segreti, conduce fino alla cupola dove si può ammirare da vicino il ciclo affrescato dal Guercino, composto dai sei scomparti con le immagini dei profeti Aggeo, Osea, Zaccaria, Ezechiele, Michea, Geremia, e dalle lunette in cui si alternano episodi dell’infanzia di Gesù – Annuncio ai Pastori, Adorazione dei pastori, Presentazione al Tempio e Fuga in Egitto – a otto affascinanti Sibille e il fregio del tamburo, cui si aggiungono i due spicchi della cupola che raffigurano i profeti Davide e Isaia, dipinti da Pier Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone.

Menù

Mensa I

Abundantia de castanee cum ciceri et porrum

Sformato di farina di castagne nappato di purea di porro accompagnato da ragù di pancetta di scrofa

Mensa II

De la fromentiera

Zuppa di farro e orzo con ceci, cicerchie, fave, fagioli insaporita con pestata di lardo

Mensa III

Pagonella et gallinaceus de le pere et pomi

Pavoncella o tacchinella, farcita con oca disossata a sua volta farcita con pasta di salame, fegatelli d’oca, amaretti. Guarnizione di albicocche e prugne secche. Contorno di pere e mele al forno

Mensa IV

Porcus assatus et tostum

Porchettina ripiena di pollo di Namibia (faraona) disossato, con spezie e aromi d’oriente.

Erbe et spinachia exiliatus et tostum

Accompagnamento di verdure di campo crude e cotte

Mensa V

Dulcis de connubium

Latte in piedi con spezie e melagrana

Bibendum

Vinum dulcis

Vino aromatizzato

Vinum Rubrum

Vino Rosso

Sidro – Idromele – Birra artigianale

Aqua bona da bibere

Informazioni: Tel. 331.4606435; 0523.308329; cattedralepiacenza@gmail.com; www.cattedralepiacenza.it

Orari ( fino al 7 luglio ): martedì, mercoledì e giovedì: 9.00 – 20.00 (ultimo ingresso alle 18.00; ultima salita in cupola alle 19.00) venerdì e sabato: 9.00 – 23.00 (ultimo ingresso alle 21.00; ultima salita in cupola alle 22.00) domenica: 9.00 – 20.00 (ultimo ingresso alle 18.00; ultima salita in cupola alle 19.00) – lunedì chiuso

Orari da domenica 8 luglio: dal lunedì al giovedì, aperta solo su richiesta per gruppi di almeno 8 persone. venerdì, dalle 17 alle 23; sabato dalle 9 alle 23; domenica, dalle 9 alle 20.

Il biglietto consente la visita guidata completa (durata 2 ore ca.) al Museo della Cattedrale, alla sala dei Codici e alla cupola affrescata dal Guercino, per un numero massimo di 20 persone, ogni ora.

È consigliata la prenotazione; i biglietti sono acquistabili online www.cattedralepiacenza.it o direttamente alle biglietterie di via Prevostura. fino a un’ora prima dell’orario di chiusura.

Chi desidera fare il percorso completo di mostra e salita alla cupola dovrà accedere due ore prima dell’orario di chiusura. Nell’ultima ora di apertura sarà possibile visitare la sola mostra dei Codici, comunque guidati da personale dello staff.

Biglietti: € 10,00 (museo + mostra codici) € 15,00 (museo + mostra codici + salita alla cupola)

Gratuito Portatori di handicap (con problemi di deambulazione) e accompagnatore; bambini con meno di 6 anni (solo per la mostra dei codici); giornalisti muniti di tessera; soci ICOM;