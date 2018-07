Perché scegliere il noleggio operativo della tua stampante

Per start up, PMI e aziende più consolidate, il noleggio operativo costituisce una valida opportunità di risparmio: questo servizio infatti consente di usufruire di strumentazioni all’avanguardia senza oneri di manutenzione e con la sicurezza di poter contare sulla versione più aggiornata di prodotti tendenzialmente ad alta obsolescenza.

Uno dei mezzi che permette l’ottimizzazione delle operazioni interne ad un’azienda è proprio la stampante, multifunzionale nella maggior parte dei casi, che possa integrarsi con i diversi dispositivi remoti. Inoltre, il servizio scan to cloud, all’interno delle dinamiche aziendali, risulta essere imprescindibile in operazioni quali l’invio multiplo ad un elenco di destinatari dei dati di scansioni.

Nel panorama milanese e lombardo, TEC Italia si distingue per un servizio di noleggio stampanti Milano efficiente e funzionale, grazie alla partnership con Ricoh, azienda leader nella produzione di stampanti multifunzione laser color e 3D. Inoltre, affidarsi a questa società è garanzia di assistenza dedicata: per questa ragione il servizio di customer care è attivo telefonicamente, mentre per le aziende più grandi prevede un servizio di trouble ticketing 24h.

Come funziona il noleggio operativo della stampante

Il noleggio operativo ha una durata variabile e un tipo di pagamento periodico che viene concordato prima della locazione del macchinario. TEC Italia, insieme ai suoi partner, cura in maniera minuziosa non solo le esigenze del cliente, realizzando soluzioni su misura, ma anche i dettagli del contratto con l’azienda: solo in questo modo può garantire servizi di manutenzione periodica, eventuali pezzi di ricambio utili per una riparazione, o semplicemente la fornitura di prodotti dopo l’avviso automatico del toner.

Una volta concluso il contratto di noleggio operativo, in alcuni casi, è possibile acquistare il macchinario, mentre in altri stipulare un nuovo accordo di noleggio operativo con un macchinario di nuova generazione senza tralasciare la flessibilità contrattuale che prevede la possibilità di svincolarsi senza alcuna penale.

I vantaggi del noleggio operativo

Il noleggio operativo garantisce diversi vantaggi che comprendono prima di tutto la deducibilità complessiva del canone di locazione che risulta a bilancio come una voce di spesa e dunque esente dall’Iva. Questo aspetto, oltre a costituire un vantaggio in termini di spesa, consente anche di non immobilizzare il cash flow. Inoltre l’imprenditore, non risultando proprietario del bene, potrà godere del suo utilizzo senza doverlo includere nella lista dello stato patrimoniale. È importante ricordare infine che si tratta di un contratto flessibile che permette di recedere in qualsiasi momento senza penali.

Preferire il noleggio stampante all’acquisto vi permetterà di usufruire dei modelli più aggiornati, senza bisogno di sopperire all’onere delle spese di manutenzione.

Se ben gestita, questa metodologia consente di rendere l’innovazione più sostenibile e raggiungibile. Essere al passo con i tempi è fondamentale per qualsiasi attività e lo è ancora di più oggi che viviamo immersi in un mondo frenetico che cambia rapidamente. Rimanere indietro può rivelarsi molto costoso sia in termini di know-how che di fatturato.

Assistenza tecnica Ricoh

Ricoh, partner di TEC Italia, è sinonimo di affidabilità. L’azienda che si distingue per impegno e spirito innovativo, pone al centro del proprio universo il cliente massimizzando l’assistenza tecnica e non tralasciando l’aspetto di personalizzazione del pannello operativo su misura del cliente.

La sezione di Ricoh Support, si divide in tre macro aree: assistenza per i prodotti, salute e sicurezza e il business service support. In una realtà in una location come il capoluogo meneghino, un servizio così efficiente, risulta essere una tra le soluzioni più soddisfacenti disponibili sul mercato.

Infatti, consultando il database, è possibile conoscere le diverse problematiche già riscontrate da altri clienti e trovare la corretta soluzione. Inoltre, è possibile utilizzare diversi manuali d’uso o prendere visione di tutte le informazioni di carattere ambientale. Per concludere, il fiore all’occhiello dell’assistenza 24/7, offre servizi professionali che permettono ad aziende e cliente di semplificare flussi di lavoro o risolvere in tempi brevi alcune problematiche.