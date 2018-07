Fincantieri: assunzioni di diplomati e laureati

La Fincantieri, nata dall’IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), è stata fondata nel 1959 come società finanziaria per il controllo dei principali cantieri italiani ed è uno dei più grandi gruppi cantieristici al mondo, leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e l’unico a livello internazionale capace di realizzare tutte le tipologie di mezzi navali di alta complessità. Oggi Fincantieri è diventata una multinazionale presente in Europa, Americhe e Asia con 20 cantieri e con più di 7 mila navi realizzate in oltre 230 anni di esperienza. Ma il successo di Fincantieri dipende soprattutto dalla sua forza lavoro ed è per questo che la società investe molto nello sviluppo e nella continua formazione delle sue risorse. Fincantieri è sempre alla ricerca di giovani in possesso di diploma … continua a leggere