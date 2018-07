Un egiziano di 28 anni è stato arrestato dalla Polizia locale per violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne della compagna, con cui conviveva a Milano. A.G., regolare e incensurato, è stato fermato il 2 luglio dagli investigatori del Nucleo Tutela Donne e Minori, il provvedimento è stato convalidato ed è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo ha approfittato dell’assenza della compagna partita il giorno stesso per lavoro (con cui conviveva da circa un anno) e al rientro in casa, ubriaco, ha abusato della ragazzina. La vittima è fuggita da casa la mattina seguente e si è presentata con un’amica della madre al comando di zona 4, dove hanno subito contattato l’unità della Polizia Locale che si occupa di Tutela donne e minori. Il centro antiviolenza della clinica Mangiagalli ha accertato la violenza e gli agenti hanno deciso di procedere al fermo dell’ egiziano.