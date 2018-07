Anagrafe: in vigore gli orari estivi

Sino a venerdì 31 agosto, saranno in vigore gli orari estivi per le sedi anagrafiche decentrate.

Chiusura per le sedi di viale Ungheria 29 (Municipio 4), via Boifava 17 (Municipio 5), via Paravia 26 (Municipio 7), via Quarenghi 21 (Municipio 8), Largo De Benedetti 1 e via G.B. Passerini 5 (Municipio 9).

Le sedi di via Sansovino 9 (Municipio 3), viale Ungheria 29 e viale Oglio 18 (Municipio 4), piazzale Stovani 3 (Municipio 7) e via Baldinucci 76 (Municipio 9) saranno a disposizione dei cittadini dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 15.30.

Saranno regolarmente aperte per tutto il periodo estivo, con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 15.30, la sede centrale di via Larga (Municipio 1), via Padova 118 (Municipio 2), via Tibaldi 41 (Municipio 5), viale Legioni Romane 54 (Municipio 6), piazzale Accursio 5 (Municipio 8).