Banca Intesa Sanpaolo: 500 nuove assunzioni

Grazie alla fusione di 2 grandi banche italiane, Banca Intesa e Sanpaolo IMI, nel 2007 nasce il Gruppo Intesa Sanpaolo, leader in Italia in tutti i settori di attività e presente su tutto il territorio nazionale con oltre 4.600 sportelli attraverso i quali offre i propri servizi a 12 milioni di clienti. Il Gruppo è presente anche in molti paesi dell’Europa centro-orientale, nel Medio Oriente e nel Nord Africa oltre che in Brasile, Russia, India, Cina e Stati Uniti.

Ora Banca Intesa Sanpaolo intende entrare nel mondo delle assicurazioni e infatti alcuni giorni fa il presidente, Gian Maria Gros-Pietro, ha presentato ufficialmente il nuovo polo assicurativo, grazie al quale il Gruppo diventerà uno dei maggiori operatori italiani nelle assicurazioni. Questa iniziativa fa parte del nuovo Piano d’Impresa 2018/2021 annunciato dal Gruppo a inizio anno, grazie al quale Banca Intesa Sanpaolo effettuerà 500 nuove assunzioni entro il 2021. Il personale ricercato riguarda … continua a leggere