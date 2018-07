Allerta meteo a Milano per il passaggio di una perturbazione che prevede anche temporali. Il centro meteo regionale ha emanato un’allerta in codice giallo (rischio moderato). Il Comune ha pertanto disposto l’attivazione del COC, il Centro Operativo Comunale, presso il centro di via Drago per graduare l’attivazione del piano di emergenza a partire dalle ore 17.00 di oggi. Avviato il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.

“I prossimi giorni vedranno il ritorno di qualche temporale anche di una certa intensita’ al Nord, dove l’Estate parte piu’ zoppicante”. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara che spiega: “umidi venti atlantici disturberanno infatti il nostro anticiclone. Il sole non manchera’ ma dovra’ contendersi cosi’ la scena con nubi irregolari e qualche rovescio o temporale in primis su Alpi e Prealpi tra le ore pomeridiane e serali, occasionalmente anche sulla Pianura Padana specie tra le ore serali e notturne. Un primo impulso instabile e’ atteso in particolare martedi’ sera mentre un secondo, piu’ incisivo, tra mercoledi’ sera e giovedi’ quando i fenomeni potrebbero risultare piu’ diffusi e localmente anche forti. Non esclusa in questa fase qualche grandinata. Il clima si manterra’ comunque abbastanza caldo e anche umido, con sensazione di afa a tratti un po’ accentuata, ma senza particolari eccessi” “Nel frattempo sara’ Estate a pieni giri al Centrosud, protetto

piu’ efficacemente dall’anticiclone – prosegue Ferrara – con caldo africano intenso sebbene non eccezionale. Fino a mercoledi’ avremo infatti temperature diffusamente superiori ai 30°C con punte di 34-35°C sulle aree interne peninsulari, fino a sfiorare picchi di 36-37°C sulle Isole Maggiori, in particolare sulla Sicilia. Il sole sara’ dominante, anche se in settimana qualche rovescio o

temporale di calore potra’ interessare l’Appennino e una maggiore variabilita’ a tratti disturbare l’alta Toscana”. Da giovedi’ la canicola tendera’ a smorzarsi almeno parzialmente, in particolare sui versanti adriatici e al prezzo di qualche acquazzone in piu’, ma il clima si manterra’ comunque pienamente estivo”.