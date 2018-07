REGIONE Lombardia: Sport, aiuti alle famiglie Stanziati 2 milioni di euro

La Regione ha stanziato due milioni di euro per la Dote sport. Il provvedimento, presentato dall’assessore allo Sport Martina Cambiaghi, rappresenta un aiuto concreto a sostegno delle famiglie in condizioni economiche meno favorevoli per avvicinare i propri figli (dai 6 ai 17 anni) alla pratica sportiva. Saranno sostenuti specialmente i nuclei familiari con minori disabili, attraverso una riserva del 10 per cento. La Dote sport 2017-18 è stata assegnata 10.478 famiglie sulle 18.479 in possesso dei requisiti, pari al 57% delle domande presentate. (Avvenire)