Scuole primarie: prenotazioni pre-scuola e giochi serali

I minori in affido extra familiare o non residenti a Milano, non potendo procedere online, per effettuare la prenotazione ai servizi, dovranno fissare un appuntamento contattando telefonicamente l’infoline, entro i termini stabiliti.

CONTACT CENTER: infoline 020202

(dal lunedì al sabato escluso i giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 20.00 attivo nel periodo delle prenotazioni)