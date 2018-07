Lettera di elogio e ringraziamento al Nido Comunale “Officina dei Bambini”

Gentilissimi Assessori del Comune di Milano,

Gentilissimo Presidente,

vogliate cortesemente dedicare qualche minuto alla lettera allegata: noi genitori dei bimbi frequentanti il nido comunale Officina dei Bambini (via Guerzoni 40, Municipio 9) desideriamo pubblicamente ringraziare ed elogiare le Educatrici e tutto il personale scolastico.

Riteniamo fondamentale segnalare l’altissima qualità dell’offerta educativa che abbiamo sperimentato, sia per conferire giusto merito all’impegno profuso da tutto il personale, sia per sottolineare come le strutture pubbliche gestite dal Comune di Milano possano essere il fiore all’occhiello di una offerta formativa sempre più diversificata e competitiva.

Ci teniamo particolarmente ad incoraggiare gli investimenti nella struttura di via Guerzoni, che si è dimostrata in grado di accogliere anche bambini con varie fragilità e disabilità, insieme a bambini provenienti da culture diverse, riuscendo a donare al contempo stimoli e protezione.

Chiediamo a Voi, rappresentanti le Istituzioni del Comune di Milano, di dare giusto risalto a questa eccellenza della nostra città.

Vi ringraziamo in anticipo, restiamo a disposizione per ogni altra necessità.

Cordialmente,

Valentina Fisichella

in rappresentanza dei genitori dell’Officina dei Bambini