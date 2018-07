Il questore di Milano Marcello Cardona, in relazione al grave episodio di violenza avvenuto nella presso la discoteca Old Fashion Café di Milano, nei pressi del quale è stato ferito Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura ha sospeso la licenza del locale per trenta giorni. Davide Caddeo, il 29enne fermato assieme ad altri tre giovani per aver aggredito con un’arma bianca Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, “è stato quasi sempre trovato in possesso” negli ultimi anni, tra il 2010 e il 2017, di “un coltello a serramanico”. Lo si legge nel decreto della sorveglianza speciale emesso a suo carico, poco più di un anno fa, dai giudici Roia-Pontani-Benincasa e che evidenzia denunce e condanne anche per lesioni e rissa. La Questura segnalò a dicembre anche presunte minacce all’ex fidanzata.