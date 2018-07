Stefan de Vrij e’ ufficialmente un giocatore dell’Inter. In una nota, il club nerazzurro annuncia di “aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva” con il difensore olandese in scadenza di contratto con la Lazio “con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza il 30 giugno 2023”. Nato a Ouderkerk aan den IJssel il 5 febbraio del 1992, de Vrij entra a far parte del settore giovanile del Feyenoord all’eta’ di 10 anni. Con la squadra di Rotterdam esordisce diciassettenne nel calcio professionistico, il 24 settembre del 2009, nella sfida di Coppa contro l’Harkemase Boys. Diventa ben presto un pilastro difensivo dei biancorossi: complessivamente, in cinque stagioni, colleziona 154 presenze e 7 reti, facendo registrare il proprio esordio anche in Champions League ed Europa League. L’esperienza italiana di de Vrij inizia nell’estate del 2014 grazie alla Lazio, che acquista il suo cartellino dagli olandesi: debutta in Coppa Italia, il 24 agosto, segnando una rete nel 7 a 0

con cui i biancocelesti sconfiggono il Virtus Bassano. L’impatto col calcio italiano e’ piu’ che positivo: nella prima stagione laziale colleziona un totale di 35 presenze, fornendo un contributo determinante per il terzo posto in classifica e per il raggiungimento della finale di Coppa Italia da parte della squadra allora allenata da Stefano Pioli. Il 2015/16 dell’olandese e’ condizionato da un infortunio al ginocchio patito in Nazionale, superato il quale De Vrij torna ad occupare stabilmente il proprio ruolo di leader difensivo: nelle ultime due stagioni, impreziosite dalla conquista della Supercoppa Italiana nella finale vinta 3-2 contro la Juventus, Stefan si afferma come uno dei centrali piu’ affidabili del campionato, confermandosi elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi (mettendo anche a segno, nell’ultima Serie A, ben 6 reti). Complessivamente, l’esperienza in biancoceleste si conclude con un bottino di 118 presenze e 10 reti tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League.