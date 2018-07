L’estate straordinaria sul Duomo di Milano – calendario Luglio e Agosto

Per valorizzare l’esperienza di visita dando l’opportunità a milanesi e visitatori di godere dell’orizzonte su Milano all’ombra della scintillante Madonnina sino al calar del sole, la Veneranda Fabbrica prolunga l’orario di visita alle Terrazze della Cattedrale fino alle ore 20.00 tutti i giorni per i mesi estivi di luglio e agosto (l’ultima salita è prevista alle ore 19.10). Invariato il costo dei biglietti (a partire da € 13,00 / 7,00 per la salita in ascensore e da € 9,00 / € 4,50 per la salita a piedi), anche la Biglietteria 1 – Sala delle Colonne (Piazza del Duomo, 14/a) resterà aperta fino alle ore 19.00.

Anche nei mesi estivi sarà possibile partecipare ad alcune visite straordinarie al tramonto, passeggiando accanto a quelle vertiginose pareti di marmo che si sono legate per realizzare la grandiosa opera del Duomo, eterno simbolo di fede e di storia. Resta un must to do la partenza fissa del weekend: il #DuomoTour in lingua italiana e inglese. Per i bambini under 12 una sorpresa! Partecipando ad una delle visite guidate, riceveranno un omaggio speciale in ricordo dell’esperienza di visita al Complesso Monumentale del Duomo. Gli itinerari ufficiali sono prenotabili online tramite il sito del Duomo, scrivendo alla mail: visite@duomomilano.it o telefonando il sabato e la domenica al numero +39 0272023375.

Calendario

Duomo Tour – Un’ora e mezza per conoscere l’intero complesso monumentale del Duomo, tra storia, arte e prospettive mozzafiato, che lascerà ricordi indelebili. Il Tour prende avvio dall’Area Archeologica sottostante la Cattedrale per scoprire il Battistero e la storia della Chiesa di Santa Tecla. Qui si potrà ammirare San Giovanni alle fonti, il primo battistero a pianta ottagonale della cristianità, e conoscere i resti delle murature tardo romane appartenenti ad una Milano di età Imperiale. Solo qualche passo per raggiungere l’interno della Cattedrale. Con le sue 3400 statue, 55 vetrate colorate, splendidi altari e dipinti, il Duomo è il più importante esempio di stile gotico del Nord Italia. L’ascensore porterà fino alle Terrazze, dove ci si inoltrerà in una foresta di guglie e sculture marmoree. Saliti i 50 gradini, la Terrazza principale per camminare sul tetto della Città a due passi dal cielo, che la Guglia Maggiore sembra sfiorare. Qui si trova la statua dorata della Madonnina, messaggio globale di protezione e pace.

Sabato 7 – 14 – 21 – 28 Luglio ore 16.00 – Sabato 4 – 11 – 18 – 25 Agosto ore 16.00 Domenica 15 – 29 Luglio ore 11.30 – Domenica 12 – 26 Agosto ore 11.30

Durata: 90 minuti – Costo: € 26,00 per adulti e € 18,00 per bambini di età compresa fra 6 -12 anni. Il costo è comprensivo di visita guidata, sistema di microfonaggio e biglietto Duomo Pass A Ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio della visita presso la Biglietteria n. 1 – Sala delle Colonne in Piazza Duomo 14/a.

Una passeggiata fra le guglie del Duomo – Le Terrazze del Duomo, sono un unicum nel panorama italiano. Come stalagmiti di pietra secolare innalzate in tensione verso il cielo, le guglie svettano dalla splendente Cattedrale marmorea per sollevare una preghiera di fede e magnificenza. Ogni dettaglio architettonico e decorativo, strutturale o ornamentale, porta con sé un’eredità dettata dalla tradizione scultorea tramandata dalla maestria degli scalpellini che nel laboratorio marmisti dedicano sapienza e cura ad ogni manufatto. Un percorso di un’ora per viaggiare attraverso la storia e allenare lo sguardo all’infinita ed eterna bellezza.

Domenica 1 – 8 – 22 Luglio ore 17.00 -Domenica 5 – 19 Agosto ore 17.00 – Costo: € 18,00 biglietto intero e € 11,00 biglietto ridotto (bambini 6-12 anni) Comprende: visita guidata e biglietto di accesso alle Terrazze in ascensore Ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio della visita presso la Biglietteria n. 1 – Sala delle Colonne in Piazza Duomo 14/a.

Tramonto fra le guglie del Duomo Un’ora alla scoperta della vista più suggestiva della città, grandi emozioni e un dialogo aperto con la storia. Sabato 14 – 28 Luglio ore 18:30 – Sabato 11 – 25 Agosto ore 18:30 – Durata: 60 minuti. Costo: € 18,00 biglietto intero e € 11,00 biglietto ridotto (bambini 6-12 anni).

Comprende: visita guidata e biglietto di accesso alle Terrazze in ascensore Ritrovo: 15 minuti prima dell’inizio della visita presso la Biglietteria n.1 – Sala delle Colonne in Piazza Duomo 14/a.

Ufficio Visite Guidate – Veneranda Fabbrica del Duomo – Via Carlo Maria Martini, 1 Tel. +39 02 361691 – visite@duomomilano.it