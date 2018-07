Il Chiostro Nina Vinchi si rinnova

Da lunedì 2 luglio, i servizi bar/ristorante e libreria del Chiostro Nina Vinchi sospenderanno l’’attività, per riaprire rinnovati lunedì 3 settembre.

Alla ripresa della stagione teatrale, i milanesi che amano e frequentano il Chiostro, i turisti che si trovano a scoprire questo luogo unico, proprio al centro della città, gli spettatori del Piccolo troveranno: un nuovo bar/ristorante, aperto dalla mattina alla sera, dove pranzare o prendere un aperitivo, prima e durante gli spettacoli; il bookshop “Corraini in Piccolo” in una nuova collocazione, con un accesso diretto e indipendente su via Dante; una nuova disposizione per lo spazio incontri e conferenze.

Per tutto il mese di luglio e nei primi giorni di agosto, fino al consueto periodo di chiusura estiva del Piccolo e di tutti gli spazi collegati (6-26 agosto), sarà comunque possibile accedere al Chiostro Nina Vinchi per visitare il magnifico porticato di Palazzo Carmagnola.