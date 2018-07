Accoltellato all’alba il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini

Ancora un atto di violenza nella nostra città, questa volta ad opera di tre balordi italiani, si è perpetrato stamattina all’alba. Vittima il figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini, accoltellato, pare, mentre si faceva avanti per difendere un amico. Ne relaziona un articolo del Tgcom24.

“Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini, il 19enne Niccolò Bettarini, è stato ferito con un coltello o un punteruolo nei pressi di una discoteca del centro di Milano. Il giovane è stato aggredito quando, dopo aver trascorso la serata all’Old Fashion assieme ad alcuni amici, è uscito dalla discoteca poco dopo le 5. Soccorso, è stato ricoverato all’ospedale Niguarda. Non è in pericolo di vita. Fermati tre 30enni italiani.

I tre, con precedenti penali, sono stati fermati nel quartiere Affori, davanti alla chiesa di Santa Giustina.

La lite e l’aggressione – Il diverbio che è sfociato nel ferimento di Bettarini sarebbe cominciato all’interno dell’Old Fashion, dove il figlio di Simone Ventura sarebbe intervenuto per difendere un amico, figlio di un militare della guardia di finanza, aggredito da altri giovani con cui aveva litigato alcune settimane prima.

I buttafuori del locale li avrebbero fatti uscire e uno degli aggressori avrebbe minacciato con un coltello o un punteruolo, che non sarebbe ancora stato trovato, l’amico di Nicolò che si è frapposto ricevendo nove colpi, in varie parti del corpo. Il ragazzo ha subito, in particolare, una lesione al tendine di una mano ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Un amico: “Erano degli animali” – Gli amici del ragazzo sono stati sentiti dagli agenti della squadra mobile e della volante della Questura di Milano. Uno di loro ha raccontato che gli aggressori che hanno colpito Niccolò “erano degli animali”.

Simona Ventura: “Per fortuna Niccolò è fuori pericolo” – “Stanotte è arrivata la telefonata che nessuna mamma vorrebbe mai ricevere. Per fortuna Niccolò è fuori pericolo”. Così la conduttrice tv Simona Ventura dopo l’aggressione al figlio avvenuta nella notte a Milano. “