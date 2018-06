Una festa nudista dedicata agli intellettuali e ai voyeurs al Centro sociale Macao?

Il notissimo Centro Sociale Macao promuove una festa per nudisti. Che cosa ci sia di sociale e istruttivo in questa festa, solo i soci conoscono, ma sappiamo che le finalità sbandierate del centro sono culturali e solidali. Si può dedurre quindi quali siano le categorie di persone a cui è dedicata. Riferisce Massimo De Angelis su Libero “Ci mancava solo questo, l’obbligo di essere déshabillé per entrare a una festa. Altrimenti è impossibile partecipare a «Balla coi nudi», la serata danzante organizzata questa sera al Macao di viale Molise, il centro sociale abusivo. All’ingresso, come si legge sul programma, ci sarà un servizio di guardaroba con tanto di shopper per riporre vestiti o accessori, ingombranti per la ludica occasione. Chi desidera intervenire dovrà munirsi di un telo o pareo per potersi sedere, ma per girare in piedi meglio come mamma li ha fatti. Ad allietare l’appuntamento diverse performance musicali e Meteore Blubble Soap Dj in consolle, mentre nel pomeriggio l’associazione organizzatrice parteciperà al Milano Pride con uno striscione dall’inequivocabile scritta «Nudi siamo tutti eguali». Ovviamente non sono mancati commenti politici al particolare evento, tra cui quello del consigliere regionale leghista Massimiliano Bastoni, il quale invita il sindaco Sala a prender parte all’iniziativa «altamente istruttiva». Del resto, chiosa l’esponente del Carroccio, «visti gli ultimi risultati elettorali, la sinistra non ha più neanche le mutande».

Gli fa eco Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Ovviamente non poteva mancare la partecipazione dei nudisti al Milano Pride, al motto “Nudi siamo tutti uguali”. Consigliamo al Pd di farne il loro slogan ufficiale per le prossime elezioni: da quando amministrano il Comune, le loro politiche scellerate hanno ridotto i cittadini in braghe di tela”.