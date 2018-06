“A tutti gli italiani dico che i Paesi di Visegrad non sono i nostri migliori alleati. Sono per la linea della fermezza sui migranti, ma nella direzione opposta a quella che interessa l’Italia”. Lo ha detto il presidente dell’europarlamento Antonio Tajani da Marina di Latina, in diretta su Radio Radicale, commentando gli esiti del Consiglio Ue, rilevando che a Bruxelles si è ottenuto un documento di

compromesso sui migranti che ha evitato la frattura con il blocco formato da Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria che hanno le posizioni di maggiore chiusura sul dossier.

“Noi come Europa vogliamo rafforzare le frontiere esterne. A breve andrò in Libia, serve un impegno a breve, medio e lungo termine” su quel fronte, ha aggiunto Tajani.