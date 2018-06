Paullo, i carabinieri prendono i “padroni dello spaccio”

A Paullo i carabinieri di San Donato hanno stroncato una banda di giovanissimi spacciatori che agiva via social network. I militari della stazione di zona, agli ordini del maresciallo capo Roberto Manucci, hanno arrestato tre marocchini pregiudicati di 24, 22 e 18 anni. Seppur giovani i tre erano “padroni dello spaccio”, scrivono i carabinieri, a Paullo e dintorni. Da una perquisizione a casa dei tre sono saltati fuori 20 grammi di cocaina divisa in dosi e 2000 euro in contanti di piccolo taglio, proprio la somma e il tipo di taglio del contante hanno spinto i carabinieri a sospettare che il trio avesse appena venuduto un grosso quantitativo di coca. Dagli accertamenti risulta che i tra agivano anche grazie ai social network che servivano a concordare gli appuntamenti con i clienti.