Tutto pronto per il Milano Pride, che si svolgerà domani pomeriggio per le vie del capoluogo lombardo. Il ritrovo per i partecipanti sarà in piazza Duca D'Aosta alle 15, il percorso si concluderà alle 18 in Porta Venezia, dove si terrà l'evento finale con Drusilla Foer, sul palco insieme a Fabio Marelli. Ci sarà anche Jo Squillo. Gli ospiti principali della giornata saranno Benji & Fede: il duo di cantanti modenesi ha annunciato la partecipazione con un post su Facebook: "È davvero con orgoglio che diamo appuntamento a tutti voi Sabato 30 Giugno al Milano Pride in Porta Venezia. Saremo su quel palco per ricordare a tutti che l'amore è amore e, come la musica, deve solo unire. La strada per la parità dei diritti è lunga e c'è ancora molto da fare per raggiungere la piena eguaglianza, ma saremo lì in piazza tutti insieme per dire che noi vogliamo e crediamo in un futuro così". Dal palco parlerà anche il sindaco Giuseppe Sala, dopo aver sfilato per una parte del corteo. Tema di quest'anno sarà il #civilimanonabbastanza.