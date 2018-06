Benvenuti in mezzo a noi!

Milano 30 giugno – Dal mese di luglio prende il via il progetto ” In mezzo”, un punto di riferimento per i ragazzi con spettro dell’autismo e difficoltà di apprendimento.

Un bellissimo ed ampio spazio all’interno del parco di via Corridoni, 59 Comune di Vermezzo, qui potranno giocare, crescere e imparare con personale attento e qualificato

Venite a farci visita dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13. Oppure telefonateci per prendere appuntamento con un educatore in caso foste interessati ad un inserimento.

Per informazioni : Massimo 347 307 2778