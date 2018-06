Bella storia: studenti dell’Università di Bristol donano 1500 sterline al bidello perché riveda il suo paese

Leggere alcune notizie che parlano di compartecipazione, amicizia e solidarietà fa veramente bene al cuore. Una di queste belle storie è riportata da Monica Coviello per “www.vanityfair.it” e non stupisce che il video che la supporta sia diventato virale

“È sempre riuscito a trovare le parole giuste per sollevare il morale agli studenti scoraggiati da un insuccesso e a far t ornare il sorriso a quelli delusi. Herman Gordon, addetto alle pulizie all’Università di Bristol, ha fatto tanto per i «suoi» ragazzi, che hanno deciso di mostrargli la loro gratitudine e il loro affetto.

Insieme, attraverso la piattaforma di crowdfunding Just Giving, hanno raccolto 1500 sterline (circa 1700 euro), per regalargli un viaggio in Giamaica, dalla sua famiglia, che non vede dal 1967. È in quell’anno che Herman, che ha altri nove fratelli, è migrato nel Regno Unito. Poi, 23 anni fa, si è sposato con la moglie Denise e ha trovato lavoro come bidello

È stato uno studente a consegnargli la busta con una lettera e con il denaro raccolto. Herman Gordon, appena ha capito di che cosa si trattasse, non è riuscito a trattenere le lacrime e ha abbracciato il ragazzo: «Quando succede qualcosa di questo tipo, è perché qualcuno ti ama». Poi ha aggiunto: «Mi sento fortunato. Cerco di fare del mio meglio con gli studenti per aiutarli. Quando pulisco la biblioteca, parlo con loro, cerco di dare dei consigli. Cerco di incoraggiarli a fare del loro meglio nella vita».

I suoi suggerimenti sono molto apprezzati. Come ha scritto uno studente in un post, «il bidello giamaicano della biblioteca di scienze biomediche è l’uomo più allegro che abbia mai incontrato. Mi fa sorridere sempre. Se ne hai bisogno, vai a parlare lui per un minuto o due. Chiunque sia stato nella biblioteca sa chi è Herman. In poche parole, è il simbolo della felicità».

E ancora: «Tutto l’anno, quest’uomo lavora per ore e ore per fornirci uno spazio pulito in cui studiare. Ma soprattutto, la sua immensa energia positiva e le sue chiacchiere sono riuscite a trasformare i giorni bui di molti studenti in momenti positivi e pieni di gioia.

Sia che ti senta in difficoltà per qualcosa che capita fuori dall’Università o stressato a causa degli esami, Herman è sempre lì per parlare con te. La felicità non riguarda ciò che possiedi, che lavoro hai o quanti soldi hai, ma quando sai apprezzare ciò che hai nella vita».

La signora Gordon ha riferito che il marito l’ha chiamata in lacrime, dopo aver ricevuto il regalo. «Era così emozionato che non riusciva a tirar fuori le parole, piangeva al telefono. Era scioccato, ma così tanto felice. Semplicemente sopraffatto dalla gentilezza degli studenti».”