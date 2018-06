Elsa Fornero ha dato il nome a una delle riforme più odiate di sempre, ma nonostante ciò parla ancora di pensioni. Tra l’altro dopo essere andata in pensione senza che per lei valesse la stessa legge che ha rovinato l’esistenza a migliaia di famiglie. Eppur si muove, anzi parla. “Nonostante si chiami ‘governo del cambiamento'”,‎il criterio che viene proposto con il taglio delle pensioni d’oro “lo avevamo già adottato sotto il nome di contributo di solidarietà e questo andrebbe riconosciuto”. Lo ha detto l’ex ministro Elsa Fornero intervenendo in video al Festival del Lavoro, a Milano. Il riconoscimento di questo aspetto, ha aggiunto, servirebbe a “superare il continuo litigio” che contraddistingue lo scenario politico, e questo “farebbe bene all’economia e alla società”.