Protocollo Penelope, da gennaio controllate 21mila persone

Sono 340 le persone controllate dalla polizia nel corso dei controlli avvenuti nell’ambito del “Protocollo Penelope” negli ultimi due giorni in tre zone di Milano. Il bilancio alle Colonne di San Lorenzo è di 175 persone controllate, due arresti per detenzione di droga, tre persone segnalate in prefettura come consumatrici, 2.160 euro di multa elevati durante il controllo di 5 attività commerciali, 64 veicoli controllati e 3 multati nel corso dei 7 posti di blocco in via Torino, via De Amicis, piazza Vetra, via Castelbarco, via Argelati, via Belfanti, alla stazione della metro di Romolo.

All’Arco della Pace sono state controllate 148 persone, due delle quali arrestate (una per rapina aggravata e l’altra per droga), altre 5 accompagnate in questura (un gambiano, due cinesi, un romeno e un italiano). Sanzionati due negozi con multe da 500 euro in totale, mentre sono 65 i veicoli controllati durante i 3 posti di controllo in via Melzi d’Eril, via Pagano e corso Sempione. Infine, in zona stazione Centrale sono state controllate 17 persone: 7 sono state accompagnate negli uffici di via Fatebenefratelli per accertamenti, 3 delle quali poi indagate in quanto sprovviste del permesso di soggiorno. L’ufficio Immigrazione, tra il 27 e il 28 giugno ha rimpatriato 6 persone e ne ha accompagnate due al Centro di permanenza per i rimpatri di Bari. Dal primo gennaio al 29 giugno, il questore Marcello Cardona ha disposto 545 operazioni durante le quali sono state controllate 21.942 persone (con 29 arresti e 106 denunciati) e 78.663 autovetture.