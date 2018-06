Milan, condannato dalla Uefa: è fuori dalle coppe

E’ attesa in giornata la sentenza da parte della Uefa nei confronti del Milan, in merito alla questione Fair Play Finanziario non rispettato dal club. Parallelamente a questo problema, proseguono le trattative da parte di Yonghong Li per la cessione delle quote di maggioranza del club. Fino a ieri sembrava quasi fatta con il magnate italo-americano Rocco Commisso, già proprietario del club dei Cosmos New York. Commisso si era mostrato disposto anche a lasciare a Li il 15-20% delle azioni, ma in tarda serata il proprietario rossonero ha bloccato la trattativa, facendo intuire di voler ripianare direttamente il debito di 32 milioni di euro con Elliott, e aspettare ulteriori offerenti, che fino a ieri erano in svantaggio rispetto a Commisso. Su tutti Thomas Ricketts, proprietario dei Chicago Cubs, team di baseball che milita nella MLB, la lega americana. Sicuramente il mancato accordo per una possibile cessione imminente del club, andrà a complicare l’eventuale ricorso al Tas di Losanna del club, quasi certo una volta ratificata la penalizzazione dalla Uefa.

Reazioni – “Da grande tifoso del Milan provo tristezza nel vederlo ‘condannato’ a non disputare le Coppe europee. Non mi interessa entrare nel merito della decisione e non voglio neppure conoscere le motivazioni della sentenza. L’amarezza di subire uno schiaffo morale cosi’ forte e’ davvero grande. E noi milanisti non meritavamo tutto cio'”. E’ quanto scrive su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, tifoso del Milan. “Da assessore allo Sport, ma soprattutto da cittadina lombarda, sono profondamente delusa per la sentenza che penalizza il Milan. La squadra rossonera non merita di subire una punizione cosi’ grave perche’ e’ stata, e’ e sara’ sempre un patrimonio del calcio nazionale e internazionale. Sicuramente questa decisione non fa bene a tutto il movimento dello sport italiano. Voglio inoltre sottolineare che capisco e comprendo appieno il rammarico dei tifosi. Il mio auspicio e’ che il Milan possa trovare al piu’ presto delle soluzioni concrete per poter tornare ai massimi livelli”. Lo ha detto Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia