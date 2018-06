Milano 27 Giugno – Oggi 27 Giugno a Milano gran finale sezione musiche pop rock originali del Premio Nazionale delle arti 2018 ore 20:00 CONSERVATORIO di Milano (ingresso libero).

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI GAETANO CURRERI, ENRICO RUGGERI, il m° CELSO VALLI ed ENZO DE CARO.

Pino Daniele Trust Onlus assegnerà borse di studio RICONOSCIMENTI e premi in strumenti musicali.

Il “PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI” è un concorso dedicato ai Conservatori di Musica Italiani, promosso ogni anno dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca “Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore”.

Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra MIUR \ AFAM e Pino Daniele Trust Onlus, la sezione Musiche POP ROCK Originali del Premio Nazionale delle Arti è dedicata a PINO DANIELE.

Il gran finale si svolgerà a Milano il 27 giugno, ore 20:00, nella prestigiosa SALA VERDI dello storico Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano (ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili), conduce la serata LA PINA di Radio Deejay.

Nella serata del 27 giugno, si esibiranno i 5 finalisti prescelti dalla commissione ministeriale composta da Warner Music, Warner Chappell Music Italiana e Redrose Music production. I cinque finalisti presenteranno 1 composizione PopRock originale (dopo averne presentate 2 in semifinale) ed 1 arrangiamento di un brano di Pino Daniele; la commissione ministeriale decreterà il vincitore assoluto del premio a cui verrà assegnata 1 borsa di studio offerta dal Pino Daniele Trust Onlus in collaborazione con FIAT ed un concerto presso il Conservatorio di Milano all’interno della stagione “I Suoni del Conservatorio”.

Durante la finale del 27 giugno saranno inoltre assegnati premi speciali diretti ai Big della Musica PopRock, considerati punti di riferimento nella storia della musica italiana, che si sono distinti per coerenza artistica e credibilità:

Premio speciale a GAETANO CURRERI, artista a 360°, compositore di brani che hanno segnato la storia della musica PopRock italiana.

Premio speciale ad ENRICO RUGGERI, simbolo di coerenza e credibilità artistica, oggi anche docente di Storia della musica Pop Rock, di cui lui stesso è esponente.

Premio speciale alla carriera al M° CELSO VALLI, una vita al servizio della musica, testimonianza di talento, disciplina e ricerca.

Molti i premi e i riconoscimenti offerti dal Pino Daniele Trust Onlus che saranno assegnati dalla commissione ministeriale con la straordinaria partecipazione di GAETANO CURRERI e CELSO VALLI, che durante la serata finale del 27 giugno si esibiranno sul palco:

– al miglior riarrangiamento di un brano di Pino Daniele sarà assegnata un’altra borsa di studio, in collaborazione con Redrose Productions, ed un concerto presso il Conservatorio di Milano all’interno della stagione “I Suoni del Conservatorio”.

Tra tutti i candidati che avranno partecipato alla prova Semifinale ed alla prova Finale, saranno assegnati i premi in strumenti musicali offerti dal Pino Daniele Trust Onlus in collaborazione con Mogar Music (distributore italiano dei marchi Ibanez, Zoom e IK Multimedia), dalla ValMusic (distributore dei marchi Salvator Cortez, La Bella Strings, Pasha, X-Drum) e da Aramini Strumenti Musicali (distributore del marchio GRBass);

I premi saranno destinati a:

Miglior Cantante Interprete | Miglior Chitarrista | Miglior Bassista| Miglior Pianista | Miglior Batterista | a questi si aggiunge un Premio Speciale della Critica ed altri riconoscimenti.

Durante la serata un momento speciale sarà dedicato ai testi: la musica ha sempre caratterizzato una generazione, ma i testi quando diventano dei classici sono contemporanei di qualunque generazione, la poetica di Pino Daniele ha a che fare con tutto questo, a raccontarlo nella serata finale del premio POP ROCK sarà l’attore ENZO DE CARO.

Per Maria Letizia Melina, Direttore generale del MIUR responsabile per la produzione artistica dei conservatori: «Si tratta del giusto tributo che l’intera comunità musicale italiana vuole riservare a Pino Daniele per tenere viva la sua memoria nei giovani…non riesco a pensare ad un modo migliore che ricordarlo con un premio a lui dedicato per i giovani musicisti».

Per Cristina Frosini, Direttore del Conservatorio di Milano: «Una nuova importante occasione nel percorso di integrazione, tra gli insegnamenti già attivi nell’Istituto milanese, dei neonati corsi Pop Rock, volti ad ampliare un’offerta formativa, che affonda le proprie radici nella musica colta, a partire dall’antica, ma guarda al futuro aprendosi alle istanze della musica d’oggi intesa in tutte le sue espressioni».

Per Alex Daniele, Presidente del Pino Daniele Trust Onlus: «Ora che il Pop Rock è uno dei Corsi di diploma in Conservatorio, intensificheremo l’impegno del Pino Daniele Trust Onlus nei confronti dei giovani talenti, testimoniando lo straordinario percorso artistico di Pino Daniele e del suo sistema di valori, fortificando il concetto che lo studio, la ricerca e la disciplina sono nutrimento per il talento; valori sempre sostenuti da mio Padre».

L’appuntamento per il concorso della sezione POP ROCK è presso la prestigiosa Sala Verdi della sede del Conservatorio di Musica “Giuseppe Verdi” di MILANO (via Conservatorio 12 – Ingresso libero) il 26 giugno per la semifinale dalle ore 17:00 e il 27 giugno dalle ore 20:00 per il gran finale con la partecipazione straordinaria di GAETANO CURRERI, ENRICO RUGGERI, il M° CELSO VALLI ed ENZO DE CARO.