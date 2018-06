Penny Market: assunzioni di addetti vendita, addetti magazzino, …

Milano 27 Giugno – Penny Market Italia, che fa parte del gruppo tedesco REWE, è uno dei gruppi leader sul mercato tedesco ed europeo nel settore della Grande Distribuzione Organizzata. Apre il primo punto vendita in Italia, precisamente a Cremona, nel 1994 grazie ad un processo di espansione internazionale in collaborazione con la catena Esselunga. L’unione tra questi 2 gruppi leader si rivela un grande successo grazie alla grande varietà e qualità dell’assortimento che comprende non solo una vasta gamma di prodotti alimentari, ma anche prodotti per la casa e per la pulizia, a prezzi bassi e competitivi. Negli anni successivi riesce a consolidare la sua presenza non solo in Europa aprendo punti vendita in Germania, Ungheria, Romania e Repubblica Ceca, ma soprattutto in Italia. Infatti oggi l’azienda possiede oltre 360 punti vendita distribuiti in 18 regioni italiane presso i quali lavorano oltre 3.000 dipendenti, che svolgono mansioni di addetti vendita, … continua a leggere