Il PD vuole Sumaya alla guida della Commissione Cultura

Milano 27 Giugno – Il PD ha sempre l’ansia di sembrare più illuminato, più globalizzato, più accogliente.

Così dopo la tavolata planetaria è arrivata la proposta di nominare la Consigliera Sumaya Abdel Kader Presidente della Commissione Cultura dl Comune di Milano. Anche nella maggioranza di Sinistra non tutti sono d’accordo, ma questo nuova connessione alla comunità islamica è troppo ghiotta per gli amanti del multiculturalismo per farsela sfuggire.

Intendiamoci: il ruolo di Presidente non conferisce a Sumaya il potere di far coprire le statue nei musei o imporre politiche oscurantiste nei teatri come accade nell’Iran degli ayatollah o nello stato islamico.

Il problema è un altro. Già la elezione in Consiglio di Sumaya e non di altre figure impegnate nella emancipazione femminile della comunità musulmana è stata il segno che la sinistra milanese ha scelto soprattutto l’islam politico, quello piu radicale. E la sua esperienza di 2 anni in Consiglio non ha favorito l’apertura o l’integrazione della comunità islaica milanese se non la ricorrente richiesta di moschee da parte del Caim. I quartieri a maggioranza islamica come San Siro appaiono chiusi e i suoi componenti non partecipano alla vita pubblica del quartiere.

Fossi nel PD non mi interrogherei sulla Presoidenza a Sumaya ma sui messaggi sbagliati sull’immigrazione e il dialogo con l’Islsam più radicale.