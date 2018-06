“E’ sconfortante apprendere che – nel primo rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato da Censis – Milano e’ in cima alle classifiche dei reati (237mila commessi nel 2016 e 7,4 reati denunciati ogni 100 abitanti)”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. “Oltre a essere la capitale finanziaria ed economica del Paese, grazie alla giunta Sala oggi siamo conosciuti anche come la capitale della criminalita’. Davvero un bel risultato, non c’e’ che dire – ironizza l’esponente azzurro -. Del resto, considerato che sul fronte della sicurezza l’azione di Palazzo Marino e’ caratterizzata dal vuoto pneumatico, c’era da aspettarselo. Per rendersi conto che il rapporto Censis dice il vero basta vedere cosa e’ diventata la citta’ dopo quasi 10 anni di centrosinistra: stabili occupati, grigliate abusive nei parchi pubblici, degrado, quartieri ridotte a zone franche. Speriamo solo – conclude – che questi pessimi risultati spingano il Pd a cambiare radicalmente registro, preservando la dignita’ di una grande citta’ come Milano“.