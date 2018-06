“Nessuna polemica ma pieno appoggio alla richiesta inoltrata dal Municipio 6 al sindaco di Milano di attivarsi presso il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e presso il Prefetto per istituire un presidio fisso di militari in via Odazio e, in generale, nel quartiere Giambellino-Lorenteggio”. Cosi’ l’assessore regionale Stefano Bolognini, con deleghe alle Politiche sociali, abitative e disabilita’, chiarisce la sua posizione in merito al ventilato intervento dell’Esercito a difesa della legalita’ in alcune zone del capoluogo lombardo. Il sostegno dichiarato fa seguito alla mozione approvata il 7 giugno scorso dal Municipio 6, con cui e’ stato evidenziato l’aumento esponenziale di furti, rapine e atti vandalici denunciato da cittadini e commercianti. Una situazione che

risulta amplificata dai disagi collegati alla presenza dei cantieri della Metropolitana Linea 4. “Il presidio fisso – ha sottolineato l’assessore Bolognini – e’ stato richiesto dai consiglieri per evitare il ripetersi di una serie di episodi di illegalita’, di disturbo alla quiete pubblica e di occupazioni che purtroppo si stanno verificando nella zona in maniera sempre piu’ frequente”.