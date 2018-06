Milano 26 Giugno – Mercoledì 27 giugno nuovo appuntamento HOME SWEET HOME, il salotto sotto le stelle più esclusivo di Milano sull’elegante Terrazza Aria del boutique hotel Sina The Gray. Special guest della serata: The Revolving Layout la band di Francesca Delogu, Direttore di Cosmopolitan.

Dopo il successo della prima serata, nuovo appuntamento mercoledì 27 giugno con HOME SWEET HOME sulla Terrazza Aria del Sina The Gray (Via San Raffaele, 6), boutique hotel cinque stelle, dal design contemporaneo e dallo stile eclettico, situato nel cuore pulsante di Milano, tra la Galleria Vittorio Emanuele e il Duomo.

Questa volta il salotto sotto le stelle più esclusivo di Milano aprirà le porte a The Revolving Layout, la band che unisce il mondo del rock a quello della moda. Infatti, oltre ad Angelo Empirio alla batteria, Enza Scurria alla voce e Fabio Troiani alla chitarra, al basso c’è una musicista molto fashion: Francesca Delogu, frizzante e poliedrico Direttore di Cosmopolitan.

Ad accogliere il pubblico, colori caldi, candele, tappeti, vasi di piante e fiori, lanterne e comode sedute con grandi cuscini in tessuto. Le atmosfere sembrano quelle di un’elegante casa privata con dehors incastonato tra i tetti degli storici palazzi milanesi. Siamo invece sulla meravigliosa Terrazza Aria del Sina The Gray. Un salotto a cielo aperto dove poter chiacchierare con gli amici, ascoltare musica dal vivo, assaporare deliziosi finger food, sorseggiare eccellenti cocktail realizzati dagli esperti barman, immersi in un’atmosfera intima, raffinata e glamour.

Nelle vesti di padrone casa, Andreas Mercante, noto stylist, image consultant, PR per brand e vip, che ogni mercoledì invita nell’esclusiva lounge della Terrazza Aria amici del bel mondo milanese e dei salotti italiani e internazionali.

L’appuntamento HOME SWEET HOME è per tutti i mercoledì, fino a fine luglio, dalle ore 18.30 alle ore 22.00, con aperitivo e dj set di Michele Bisceglia con la sua selezione electropical.

Protagonista di tutte le serate il cocktail “Milano Torino 1958” che celebra il 60° anniversario del gruppo Sina Hotels, di cui l’hotel The Gray fa parte. Un vero e proprio cocktail di famiglia con il quale il gruppo vuole festeggiare insieme ai suoi ospiti un importante traguardo. Si tratta infatti del drink preferito del fondatore del gruppo, il Conte Ernesto Bocca e di sua moglie, la Contessa Ida Visconti. Ed ecco la storia: nel 1958 Ernesto fondò la Sina Hotels, supportato dall’affetto incondizionato di sua moglie, che approvava ogni sua scelta, tranne il drink da condividere.

Ernesto, nato a Torino, era un amante del Vermouth, liquore che affonda le proprie origini della città sabauda, mentre Ida, da buona milanese, aveva una predilezione per il Campari. Fu così che, nel 1958, per festeggiare la fondazione di Sina Hotels, il Conte e la Contessa si trovarono finalmente d’accordo su un drink da poter condividere: il “Milano Torino 1958”.

Un mix di Vermouth e Campari, con un delicato sentore di noci, che entrambi amavano.

Cocktail e finger food: € 15,00

Orario: dalle 18.30 alle 22.00

Partner delle serate: Campari Group

Sina The Gray

Via San Raffaele, 6

20121 – Milano

Tel. 02 7208951

sinathegray@sinahotels.com

www.sinahotels.com

Sina The Gray, diretto dal General Manager Mary Nikolaeva e appartenente all’esclusivo “Small Luxury Hotels of the

World”, è un design hotel sinonimo di stile, eleganza ed eclettismo. Situato nel cuore pulsante di Milano, nel quadrilatero

della moda e della finanza, a due passi da Piazza del Duomo, il Teatro alla Scala e la Galleria Vittorio Emanuele, ha una

facciata in stile liberty ed è opera della fantasia ed originalità di alcuni fra i più vibranti architetti e designer di interni.

Le 21 camere e suite, ognuna diversa dalle altre, ma tutte all’insegna del lusso, vantano un design moderno con richiami

etnici, tecnologie avanzate, materiali altrove introvabili e, in alcuni casi, una piccola palestra privata, un bagno turco o

letti sospesi come altalene al soffitto. Il moderno GBar è una location ideale per una piacevole pausa dopo lo shopping,

mentre ARIA è una lounge bar con terrazza, intima e raffinata, dove ogni giorno si consuma il rituale dell’aperitivo.

L’elegante ristorante Le Noir, dalle ambientazioni uniche e suggestive, offre una cucina moderna e delicata. Sina The Gray fa parte del gruppo Sina Hotels.