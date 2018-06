Ieri sentenza per i tre attivisti del ‘Coordinamento Fermare Green Hill’: condannati in primo grado per avere occupato, il 20 aprile 2013, gli stabulari di Farmacologia dell’Università degli Studi di Milano liberando 400 topi e un coniglio. L’avvocato Maria Cristina Giussani, legale degli imputati ha così commentato, la sentenza: “La condanna è stata di 1 anno e 6 mesi e attendiamo le motiviazioni tra 45 giorni. La parte civile costituita non ha depositato conclusioni e pertanto è decaduta qualsiasi richiesta risarcitoria. La dice lunga l’assenza della parte civile in termini di inconsistenza delle loro pretese. Siamo passati da 500.000 euro a non depositare conclusioni”.La Statale di Milano e l’Istituto di Neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr) – si legge in una nota degli animalisti – si erano costituiti parte civile e il pm aveva chiesto un anno e tre mesi di carcere con le accuse di violenza privata, occupazione di edificio e terreno pubblico e danneggiamento aggravato. Giussani, nell’arringa difensiva, ha chiesto l’assoluzione per i suoi assistiti ribadendo i contenuti delle dichiarazioni spontanee degli imputati – continua la nota – sottolineando che il blitz fu un atto di disobbedienza civile a volto scoperto e un atto politico condotto con modalità pacifiche finalizzato ad aprire un dibattito pubblico, etico e scientifico sulla sperimentazione animale abbattendo con questa azione il muro di silenzio che circonda le pratiche vivisettorie che costringono tante specie animali a subire violenze legalizzate.All’uscita del Tribunale, gli attivisti del ‘Coordinamento Fermare Green Hill’ hanno esposto uno striscione con la scritta ‘Abbattiamo il muro di silenzio’ per ricordare che gli animali sfruttati dall’uomo – conclude la nota degli attivisti – non possono essere dimenticati e la battaglia per la loro liberazione non può essere interrotta.