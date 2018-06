Sala e Majorino hanno un progetto: un carcere modello per migranti che hanno sbagliato, ma vanno integrati

Milano 25 Giugno – Si narra, a bassa voce naturalmente, che ogni notte Sala e Majorino stiano complottando un nuovo evento epocale per i migrati. Dopo la tavolata da Guinness è difficile trovare una bomba di iniziativa che possa eguagliare l’eco dell’abbuffata. Della cospirazione sono al corrente solo i fedelissimi, gli amici di cui fidarsi perché la strategia è delicata e potrebbe creare delle contromisure delle opposizioni tali da far fallire il progetto. Ma Sala ha il chiodo fisso. Si aggira nella sua casa a Brera macerandosi al pensiero dei tanti, tantissimi migranti che non hanno partecipato alla festa. Assenti giustificati perché in galera a scontare la giusta pena per reati più o meno odiosi. Tanti figli e nipoti di quel Kabobo che, in un mattino di sole, aveva trovato divertente ammazzare chi capita, capita. La lista è lunghissima: aggressori con il gusto di mordere, sp,acciatori, stupratori e varia umanità. Sala pensa che la bontà è bontà vera se l’integrazione è per tutti. Majorino che tra i due è il più geniale, finalmente ha l’idea risolutiva. “Dobbiamo convocare gli Imam delle Moschee abusive e mandarli a San Vittore, Opera, Bollate perché possano ascoltare le esigenze segrete dei poverini che hanno sbagliato, ma devono avere l’occasione per redimersi in breve tempo. Poi potremmo ristrutturare una caserma e creare la galera piò moderna ed efficiente del pianeta, con tutti i servizi, un arredamento orientale e nel cortile, un bel giardino con le palme e i banani. Poi un complessino con bonghi e musica araba per ricreare atmosfere lontane, un menu a loro gradito, considerato che la pasta non piace. Dame di compagnia e interpreti per i momenti di solitudine. Insomma un carcere modello per migranti un modello di carcere da Guinness”.

Un incubo? Una provocazione? Solo un po’ di ironia.