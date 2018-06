Dal seme alla pasta fresca: a Milano la filiera dei grani antichi

Milano 25 Giugno – Dal seme alla pasta e ai biscotti: l’intera filiera dei frumenti antichi protagonista al mercato del contadino di Campagna Amica in via Ripamonti 35 a Milano. In occasione della festa del grano organizzata dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, un’esposizione mostra alcune delle varietà di chicchi presenti sul territorio, a cominciare da Ardito e Gentil Rosso coltivati a Truccazzano, che hanno da poco ottenuto la prima Denominazione di Origine Comunale del Milanese, e un agrichef di Campagna Amica trasforma sul posto le farine in pasta fresca.

Del grano tenero Ardito De.C.O., ricco di proteine e senza glutine, sono esposti i semi, un covone di spighe raccolte in settimana, la farina integrale macinata a pietra e alcuni prodotti trasformati, dalla pasta ai dolci. In mostra anche le farine di grano Senatore Cappelli, di orzo Mondo e di farro integrale, usate dal cuoco contadino per preparare gli impasti.