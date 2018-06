Tavolata e sermone di Saviano sono solo propaganda. Ricordiamoci della povertà e degli anziani.

Milano 24 Giugno – Il Sindaco ha impegnato il Comune per realizzare ieri la tavolata planetaria. Uno sforzo organizzativo imponente, 500 uomini delle forze dell’ordine, Sponsor, 3 km di tavolata, Amsa che fa le pulizie straordinarie, spettacolo musicale.

Nei prossimi giorni chiederemo quanto di questo happening è stato pagato dalla sconosciuta associazione Karme e quanto dal Comune.

Ma quale era lo scopo di questa iniziativa? Scoprire che in città ci sono 250.000 stranieri ( sudamericani, filippini, egiziani etc) che sono diventati nel corso di 40 anni milanesi integrandosi con il lavoro e il rispetto delle nostre leggi?

No, non era questo. Il motivo di tanto impegno e anche dell’abuso di luoghi vincolati era quello di fare il controcanto a Salvini. La tavolata è stata una autocelebrazione delle politiche di accoglienza fallimentari praticate dal vecchio governo PD e dalle giunte di sinistra.

Non è un caso che alla fine sia arrivato il solito noioso e trito discorso di Saviano, oramai testimonial antiSalvini più che antimafia.

Tutta sta propaganda, per di più fatta col simbolo del Comune, non servirà a far cambiare il giudizio sulle ricette PD sull’immigrazione. Ricette che hanno fallito nell’integrazione, che hanno riempito la città di disperati senza prospettiva e senza doveri, facili prede di tutti i racket.

Per questo sono orgoglioso, come Consigliere e come esponente di Forza Italia, di avere dato vita a un pomeriggio diverso. Assieme ad altri colleghi abbiamo distribuito 500 pacchi di confezioni alimentari per ricordare che a Giambellino, Gratosoglio e piazza Prealpi la povertà esiste e sono tanti gli anziani soli.

Il Comune prima di provare ad accogliere il pianeta a Milano dovrebbe con rispetto e generosità aiutare anziani, famiglie con disabili, 50enni disoccupati e tutte le fragilità cresciute in periferia in questi anni.