Inizia MuseoEstate | Museo Nazionale Scienza e Tecnologia

Milano 24 Giugno – DESTINAZIONE DIVERTIMENTO – MUSEOESTATE 2018 – Fino a domenica 9 settembre ogni giorno attività nei laboratori interattivi e mostre temporanee comprese nel biglietto d’ingresso.

Arricchiscono la stagione i campus per i bambini e la Cult night del 5 luglio Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo da Vinci” Via San Vittore, 21

Inizia MuseoEstate, il programma estivo di attività del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia che durerà fino a domenica 9 settembre.

Con il biglietto d’ingresso, tutti i pomeriggi adulti e bambini potranno intraprendere un viaggio dentro la scienza, sperimentando diverse attività nei laboratori interattivi. Ogni settimana sarà dedicata a un tema: Genetica, Biotecnologie, Energia&Ambiente, Materiali, Matematica, Leonardo, Alimentazione. Tante le attività dedicate ai bambini dai 3 ai 6 anni, con Bolle di sapone, Ombre e pianeti, Matematica in equilibrio.

Il fine settimana si potranno sperimentare attività in Tinkering Zone, dove bambini e adulti potranno creare robot, far volare oggetti di materiali e forme diverse e costruire percorsi acrobatici per le biglie.

Dal 14 al 19 agosto il Museo sarà aperto e proporrà uno Speciale Ferragosto con attività in Tinkering Zone, nel laboratorio Energia&Ambiente e nell’Area dei piccoli.

Per tutta l’estate, al mattino, con il biglietto aggiuntivo si potrà visitare l’interno del sottomarino Enrico Toti, per scoprire un oggetto affascinante e ricco di storia.

Resteranno visitabili le esposizioni permanenti, dall’Area Spazio con il frammento di Luna alle locomotive di altri tempi, dai grandi velieri agli aerei pionieri del volo.

Con il biglietto del Museo si potranno visitare anche le mostre temporanee Il mio Pianeta dallo spazio – Fragilità e bellezza, per vedere il nostro pianeta con gli occhi dei satelliti e capire quanto questi strumenti possano contribuire a monitorare i cambiamenti e a salvaguardare l’ambiente; Immerso, per intraprendere un viaggio fotografico dallo spazio alle profondità marine; Dark-Matter, per esplorare – attraverso scatti di rivelatori, acceleratori e telescopi – il mondo della ricerca sulle particelle fondamentali e sulla materia oscura.

Tornano i Campus estivi fino al 27 luglio e dal 27 agosto al 7 settembre, in cui i bambini dai 6 ai 10 anni potranno vivere al Museo una settimana speciale con nuove attività interattive e giochi a tema.

CULT NIGHT

Giovedì 5 luglio ore 19-24

Ingresso da via Olona 6 – Biglietto ingresso alla serata: € 6 – Biglietto ingresso con una visita guidata a scelta: € 10

Torna la Cult Night – summer edition al Museo con una serata tra dj set, installazioni, street food e visite speciali. Sarà possibile salire a bordo del sottomarino Toti, camminare sui ponti del transatlantico Conte Biancamano, esplorare i depositi del Museo con la storica collezione di motociclette d’epoca, scalare l’Everest attraverso la realtà virtuale.

Orario Museo: da martedì a venerdì 10 – 18 – sabato e festivi: 10 – 19 – programma dettagliato delle attività del Museo all’indirizzo: http://www.museoscienza.org/attivita

Alcune attività sono prenotabili online fino al giorno precedente, acquistando il biglietto del Museo. Le attività sono prenotabili all’ingresso il giorno stesso della visita, fino a esaurimento posti. Massimo 1 attività al giorno per persona.

Le attività sono incluse nel biglietto d’ingresso salvo dove diversamente indicato.