E’ morto nel pomeriggio all’ospedale Policlinico di Milano dove era ricoverato in gravissime condizioni, il romeno di 62 anni travolto ieri poco prime della mezzanotte da un tram vicino alla Stazione Centrale. L’uomo, da quanto è stato riferito, non aveva una fissa dimora ed è stato identificato solamente perché aveva in tasca una tessere della Caritas. Agli agenti della Polizia locale, che la scorsa notte sono intervenuti, risulta anche che non avesse alcun parente in Italia. Ora, per l’identificazione certa, ci si dovrà rivolgere al consolato della Romania e informare i familiari della tragedia. L’incidente è avvenuto attorno alle 23.45, all’angolo tra via Lepetit e via Vitruvio dove il senzatetto, che si trovava in compagnia di un 25enne rimasto illeso, è finito sotto il tram. Sulla vicenda sono in corso indagini per capire la dinamica di quanto accaduto.