Apple Store di Piazza Liberty apre il 18 luglio

Milano 24 Giugno – Il nuovo Apple Store di Milano aprirà ufficialmente il prossimo 18 luglio: a riportare l’indiscrezione è il Corriere della Sera, secondo cui manca dunque meno di un mese all’inaugurazione del “cubo” di Piazza Liberty che sorgerà negli spazi precedentemente occupati dallo storico Cinema Apollo.

Nel progetto dell’architetto Norman Foster è prevista anche una monumentale fontana, che si accenderà al “day one” una volta che i cantieri saranno terminati. In realtà la data di fine lavori era stata inizialmente fissata per dicembre 2017, per poi essere rimandata a febbraio 2018, ma gli scavi sono stati rallentati dall’attività di bonifica resasi necessaria per la presenza di amianto.

Lo store c’è ma non si vede. Grazie a un’originale soluzione architettonica, si nasconde sotto l’accogliente anfiteatro esterno. Sarà il posto perfetto per condividere le proprie passioni, scoprirne di nuove e approfondire le proprie capacità.

Il cubo di Piazza Liberty sarà il 17° Apple Store italiano, e l’effetto scenografico sarà garantito – parola di Foster: se di giorno davanti alle due grandi strutture in vetro sgorgherà acqua da una spettacolare fontana, quando calerà il Sole la superficie dei parallelepipedi diventerà un enorme schermo cinematografico.

Al centro sarà posizionata la scalinata che permetterà a curiosi e appassionati di entrare all’interno dello store passando tra due pareti d’acqua (il richiamo ai Navigli è d’obbligo). È stato previsto anche un grande spazio esterno, anfiteatro che Apple sfrutterà come luogo di incontro e di intrattenimento: sono già previsti dibattiti e importanti appuntamenti con i maggiori rappresentanti del “mondo creativo”, inclusi fotografi, musicisti, designer e artisti. (HD blog)