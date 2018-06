Gran Ballo d’estate: Vai Col Liscio di Industria Scenica

Milano 23 Giugno – Sabato 30 giugno ore 21.00 – Piazza Tirana Milano

In occasione dell’arrivo dell’estate, Piazza Tirana a Milano si rigenera a ritmo di liscio, swing e boogie woogie.

Evento patrocinato dal Comune di Milano, Municipio 6 e realizzato grazie al contributo di M4.

VAI COL LISCIO Gran ballo d’estate

Con l’arrivo dell’estate, Industria Scenica sposta la sua serata danzante di punta dall’Everest, storica ex balera di Vimodrone, a Piazza Tirana, nel cuore del Municipio 6 di Milano. Un grande palcoscenico, pronto ad accogliere l’Orchestra Internazionale Roby & La Torpedo Blu, sarà il ritrovo di una serata di balera open air con l’intento di favorire la rigenerazione culturale dell’intera area e farla danzare su sonorità revival e disco dance.

Vai col liscio sarà un momento di aggregazione vitale, una risorsa importante per l’intera comunità della zona di Lorenteggio e dintorni, accompagnato dalla migliore musica italiana degli anni d’oro: ‘70, ‘80 e ‘90 .

Industria Scenica organizza la serata in collaborazione con M4 – la nuova linea della metropolitana milanese in costruzione – dopo averne vinto il bando Per vestire le cesate e organizzare eventi con l’obiettivo di realizzare un’azione creativa e partecipata nei pressi dei cantieri della linea suburbana in arrivo, che collegherà la città in modo trasversale da est a sud-ovest e viceversa.

Numerose le sorprese che Industria Scenica ha preparato per l’occasione: animatori e danzatori saranno a disposizione del pubblico per l’intera serata per scaldare e incoraggiare la folla con balli di gruppo, liscio, swing e boogie woogie.

Vai col liscio è l’imperdibile evento d’inizio estate, l’unico gran ballo che porta la balera sotto la luce dei lampioni di Milano.

L’Orchestra Roby & La Torpedo Blu nasce nel 2006, quando Roberta (Roby) e Sergio, terminata la collaborazione con l’orchestra Made In Italy Revival, decidono di creare una propria band con l’inserimento di orchestrali, ognuno con precedenti, importanti esperienze professionali. Tutti insieme, con un unico obiettivo, hanno fin da subito lavorato per cercare di dare vita a spunti nuovi nell’ambito del panorama del liscio tradizionale.

L’Orchestra è stata protagonista di numerosi trasmissioni televisive come:

“Dammi il cinque” su Telenova, “Cantando e ballando” su Canale Italia, “Ripensando a

voi” su Telecor, ma soprattutto big star di numerose puntate di “Festa in piazza” su

Antenna 3.

Industria Scenica nasce nel 2012 con l’idea di progettare e realizzare percorsi che integrano le arti performative con il sociale, la formazione con lo sviluppo personale e ricreativo del singolo e della collettività. Negli anni è rimasta coerente con il suo percorso, credendo in una drammaturgia di comunità e nella produzione di spettacoli teatrali a partire da tematiche sociali. Per farlo, si serve di uno spazio storico e alternativo, un ex post-lavoro dell’età di quarant’anni, una balera, che ha accolto migliaia di persone di passaggio e non, l’Everest. L’ Everest è sede di Industria Scenica dal 2014 e le cinque menti artistiche che l’hanno fondata – Andrea Veronelli, Serena Facchini, Isnaba Miranda, Ermanno Nardi e Francesca Perego – tutt’oggi la fanno crescere scalandone la vetta. Oggi Industria Scenica collabora con numerose compagnie teatrali, produce spettacoli di sperimentazione, lavora su interventi di drammaturgia di comunità e coesione sociale, progetti di peer education, media education, percorsi di formazione teatrale e video, performance interattive e visite di tourism theatre. Ha anche una sua compagnia, Elea Teatro , con dieci anni di esperienza e spettacoli all’attivo.

Per la stagione teatrale 2017/2018, Industria Scenica collabora con: Comune di Vimodrone, Mibact, Circuito Ministeriale Multidisciplinare della Lombardia C.L.A.P.Spettacolodalvivo, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo.

INFO

Ingresso gratuito

Evento adatto a famiglie e minori – accompagnati da genitori

Tel.: 0236580730 / 328121617

E-mail: info@industriascenica.com

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/188358705202002/