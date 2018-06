LISTE D’ATTESA, TIRONI

Milano 22 Giugno – “Al contrario di quanto sostenuto dagli esponenti regionali dell’M5S, la riduzione delle liste d’attesa è uno degli obiettivi principali dell’amministrazione regionale. A dimostrarlo – come chiarito con efficacia dall’assessore alla Sanità Giulio Gallera – sono i tanti provvedimenti concreti già effettuati negli scorsi mesi, con importanti stanziamenti di risorse che hanno velocizzato l’iter per le prestazioni richieste con maggiore frequenza” afferma la consigliera regionale di Forza Italia Simona Tironi.

“In qualità di vice presidente della Commissione Sanità e relatrice del Programma regionale di sviluppo di questa legislatura, sono felice che anche sul tema dell’agenzia unica di prenotazione si sia fatta chiarezza. Come ribadito dall’assessore, tramite il sito regionale Prenotasalute i cittadini lombardi possono già verificare la disponibilità sia delle agende pubbliche che di quelle private. Sono lieta che l’assessore sia anche intervenuto sul tema dell’agenda unica per le prenotazioni dirette anche per le strutture private, dando le corrette motivazioni che ancora non hanno consentito la sua realizzazione e che non si erano evinte dalla risposta fornita dagli uffici tecnici alla Commissione.

Forza Italia si è impegnata a dotarsi di questo fondamentale strumento, e nel prossimo futuro valuteremo l’entità del finanziamento da destinare al progetto. Su questo obiettivo non arretriamo di un millimetro”.