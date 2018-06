Per un giorno dimentichiamoci delle polemiche politiche e concentriamoci su un anziano signore italiano. Aiutiamo anche Luciano, che è scomparso da tre giorni. Se l’avete visto, se avete notato qualcuno che camminava spaesato, disorientato, avvisatemi. Luciano è un signore buono, è sempre stato abituato a fare la sua passeggiata da solo, usciva dal Don Orione di viale Caterina Da Forlì tutti i giorni, andava al bar vicino, scroccava un paio di sigarette che gli erano centellinate (giustamente) dai sanitari. Domenica è uscito, e non è più tornato. Il solito bar la domenica chiude, forse ne ha cercato un altro, si è allontanato e si è disorientato. Luciano è un signore buono, ma è bipolare, non parla con nessuno, si rinchiude in sé stesso. E’ italiano, ma anche lui ha bisogno di aiuto, e se lo vedrete o se l’avete notato in questi giorni, vi prego, segnalatelo alle forze dell’ordine o chiamate il 118. Grazie mille.

Carlo Buffoli