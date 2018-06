Varese, 21 giugno: un’orchestra di saxofoni celebra la Festa della Musica

La Sax Academy in collaborazione con il Civico Liceo Musicale “Malipiero” e l’Ensemble de Saxophones di Varese e il sostegno della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate porta ai Giardini Estensi oltre 60 saxofonisti

Milano 20 Giugno – A Varese la Festa della Musica ha tutte le sonorità del sax. I saxofoni saranno i protagonisti della seconda edizione della “Festa d’Estate Saxofonistica 2018” in programma giovedì 21 giugno e organizzata dalla Sax Academy, sotto la direzione artistica del maestro Giuseppina Levato, in collaborazione con il Civico Liceo Musicale “Malipiero”, l’Ensemble de Saxophones di Varese e il sostegno, tra gli altri, della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

L’iniziativa, proposta proprio in occasione della Festa della Musica 2018 – evento che viene celebrato in tutta Europa dal 1985 proprio nel giorno del solstizio d’estate – vedrà esibirsi una grande orchestra composta da oltre 60 saxofonisti provenienti da molteplici realtà musicali dell’Altomilanese e del Varesotto con l’obiettivo principale, unicamente culturale e ricreativo, di dar vita ad un concerto unico e irripetibile. Dalle 18 (ingresso libero) alla tensostruttura dei Giardini Estensi di Varese, suoneranno dapprima i più giovani allievi di età compresa tra i 6 e i 14 anni; quindi tutti i saxofonisti, grandi e piccoli insieme; infine l’orchestra composta dai saxofonisti di livello più avanzato.

Nata il 21 giugno del 1982 in Francia, quando musicisti dilettanti e professionisti invasero con la loro arte strade, cortili, piazze, giardini, stazioni, musei, la Festa della Musica si svolge in Europa dal 1985, Anno Europeo della Musica, con moltissimi concerti dal vivo per dare valore al gesto musicale, alla spontaneità, alla disponibilità di chi partecipa. «Varese non poteva mancare a questo importante appuntamento», premette il direttore artistico Giuseppina Levato. «La Sax Academy, che ha come intento principale proprio quello di promuovere la musica, ritiene che questa sia una magnifica occasione per suonare insieme e far conoscere persone che esprimono questa passione con il loro saxofono».

«È un grande onore per il secondo anno consecutivo essere al fianco di questa manifestazione molto particolare che non solamente celebra, ma anche promuove la musica, una forma d’arte che è strumento educativo per moltissimi giovani», premette il presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate, Roberto Scazzosi. «Il valore di una Banca di Credito Cooperativo è anche nel suo essere presente sul territorio e nel valorizzare le iniziative di qualità, quelle che hanno un valore aggiunto per la crescita del territorio stesso».

Oltre al concerto di giovedì 21 giugno, la Festa d’Estate Saxofonistica propone un altro appuntamento: il giorno seguente, venerdì 22 giugno alle 20.30, nel Salone Estense (via Sacco 5), il concerto del duo Marzi-Zanchini, un’accoppiata saxofono e fisarmonica per una serata durante la quale ci sarà la premiazione del primo concorso Mousikè 2018. Ingresso 15 euro (iscritti Sax Academy 12 euro). Per informazioni e prevendita: www.saxacademy.it

Partecipano alla Festa della Musica: il Civico Liceo Musicale Malipiero di Varese, la Scuola Civica Musica Pellegrini di Besozzo, la Filarmonica di Besozzo, il Corpo Musicale Cassanese, il Corpo Musicale Parrocchiale “Santa Cecilia” di Busto Garolfo, il Corpo Musicale di Arsago Seprio, il Corpo Musicale Isprese, la Filarmonica Saltriese, la Banda MAM dei Ragazzi di Morazzone, la Filarmonica Puccini di Viggiù e il Vivico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi” di Induno Olona. www.festadellamusicavarese.it