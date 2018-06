Salvini a disposizione dei sindaci per gli sgomberi dei Rom irregolari

Milano 19 Giugno – Il tema dei Rom, dei campi abusivi che dilagano in città senza trovare un metodo per arginare l’occupazione, è un problema di sicurezza e di civiltà. Davvero troppi i furti attribuiti ai rom, davvero troppo permissiva la politica, anche in questo caso dell’accoglienza, di Pisapia prima e di Sala oggi. Troppa l’impudenza e la protervia di questi ospiti che raramente vogliono integrarsi e rispettare le leggi. Anche i Rom regolari che possono vantare privilegi e tolleranza da parte delle istituzioni. Salvini ha un progetto e chiede collaborazione a Sala “Su Milano ho fatto tante battaglie negli anni passati dall’opposizione, ora sono ministro e mi metto a disposizione del sindaco di Milano per alcuni sgomberi in alcuni quartieri popolari: penso a San Siro, a via Bolla, a Gratosoglio, penso a interventi su campi rom. Come ministro dell’Interno “mi metto a disposizione. Lavoriamo. Sono andato a Torino e ho incontrato il sindaco Appendino dei 5Stelle mi sono messo a disposizione, se riesco entro la settimana andrò a Firenze a incontrare il sindaco Nardella del Pd, dove tra l’altro durante un inseguimento tra rom ci è andato di mezzo un ragazzo che ha perso la vita sul motorino” aggiunge Salvini, assicurando la volontà di dialogare con i primi cittadini di ogni colore politico, “può essere un sindaco bianco, giallo, rosso o verde e io cerco di aiutarlo” dice, “ma naturalmente, da milanese, cercherò di fare di tutto e di più per la mia città”. Sala qualche giorno fa ha dichiarato che è necessaria una linea dura con i Rom, un cambiamento di rotta. Chissà…forse è la volta buona.