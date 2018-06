Niente più tagliandi per pagare i parcheggi: basta digitare la targa

Milano 19 Giugno – Sta arrivando in tutta le zone della città di Milano la nuova rivoluzione per il pagamento dei parcheggi sulle strisce blu. L’Azienda Trasporti Milanesi si prepara infatti a digitalizzare sempre di più le modalità con cui si può usufruire del servizio.

Gli automobilisti potranno pagare la sosta nei parcheggi pubblici a pagamento utilizzando i soli parcometri presenti a Milano: niente più tagliandi cartacei o ‘gratta e sosta’.

Per pagare sarà sufficiente digitare la propria targa sui parcometri e attraverso un software di nuova definizione si potrà tranquillamente pagare la propria sosta: la macchinetta non rilascerà più il biglietto, ma semplicemente inserirà l’auto nella lista di quelle autorizzate alla sosta.

Resteranno le modalità di pagamento più avanzate, come quella attraverso le app su IOS, Android e WindowsPhone.

Da tempo ATM ha stipulato delle convenzioni con società che gestiscono le soste come MyCicero, Easypark e Telepass Pay. Grazie a questi strumenti, gli operatori della sosta possono controllare in tempo reale se la stessa è stata effettivamente pagata oppure no. (Motori)