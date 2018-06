«Sono seriamente interessato a portare le Olimpiadi Invernali del 2026 a Milano. C’è anche Torino, c’è anche Zaia, ma io voglio esserci in questa corsa che ovviamente deve essere fatta nell’interesse del Paese». Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel corso dell’intervista rilasciata a Camila Raznovich durante la seconda puntata di «Kilimangiaro – Ogni cosa é illuminata. Giuseppe Sala era ospite di Camila Raznovich, negli studi Rai di Saxa Rubra, insieme al sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, in collegamento dalla Francia, per parlare di vivibilità e sostenibilità delle grandi metropoli. Il nome di Milano non è la prima volta che esce, anzi era stata già indicata tra le favorite. Dopo la rinuncia di Sion a organizzare le Olimpiadi invernali del 2026, l’Italia si appresta a scegliere la sua candidata tra Cortina, Milano e Torino. Il 12 giugno il capoluogo lombardo – in abbinata con S. Moritz – pareva sia favorito. Per questo la sindaca di Torino, Chiara Appendino, è volata a Roma per incontrare il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sono giorni cruciali e Torino si dice pronta a ripetere l’esperienza del 2006 con un impatto economico e ambientale bassissimo.