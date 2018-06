Fondi europei: la Lombardia è prima in Italia per il buon utilizzo

Milano 18 Giugno – Lombardia prima Regione d’Italia nell’utilizzo dei fondi europei. Lo ha detto sabato il vice presidente della Lombardia Fabrizio Sala commentando gli ultimi dati pubblicati dall’Unione europea relativi al Por (Programma Operativo Regionale) e al Fesr (Fondo europeo di sviluppo regionale) 2014-2020. Nel caso poi di programmi multifondo (che coinvolgono, benché in minima parte, anche il Fondo sociale europeo), la Lombardia si conferma la prima regione italiana nell’utilizzo di Fondi Europei. Entro la fine del 2018 infatti dovrà “assorbire” 24,5 milioni di euro che rappresentano il 21,9 % delle risorse.

In altre parole, la Lombardia è una delle due regioni, insieme all’ Emilia (che è in seconda posizione per utilizzo fondi Ue in quanto deve trovare destinazione a 16,4 milioni pari al 26,7% del target 2018) che deve certificare alla Commissione Ue meno del 30% dell’obiettivo fissato per il 2018.

A livello nazionale, il dato complessivo indica che entro l’anno l’Italia deve assorbire quasi 2,8 miliardi di euro, il 47,4% dei 5,9 concordati per i 30 programmi nazionali e regionali che usano soldi Fesr. In particolare, i finanziamenti la Lombardia riesce ad ottenerli per questi ambiti: ricerca, innovazione, università, Export e Internazionalizzazione delle imprese. (Avvenire)