Parcheggiatori abusivi e ospedali, gli interventi della polizia

La polemica sui rom che chiedono di essere pagati come posteggiatori abusivi nei parcheggi degli ospedali ha spesso toccato tutta la città. Il fatto di dover sottostare a una sorta di ‘pizzo’ è un’ulteriore peso per chi già ha l’infelice compito di recarsi a trovare un parente o un amico. Alessandro De Chirico, vicecapogruppo di Forza Italia in Comune, ha richiesto tutta la lista degli interventi di Palazzo Marino per tentare di arginare il fenomeno.